Elton John dedicou uma nova versão da sua música Candle In The Wind no funeral da princesa Diana, em 1997. Mas sabe-se agora, por um documento obtido dos Arquivos Nacionais do Reino Unido,, e veiculado Sky News que a família real britânica não queria que o famoso cantor atuasse no funeral de Diana de Gales.

O receio do Palácio de Buckingham prendia-se com a nova letra da canção de Elton John, alterada para homenagear Diana, que podia ser “sentimental demais”. Um saxofonista terá sido contratado no caso da Família Real não permitir a atuação do músico, amigo de Diana.

Os documentos mostram, segundo a Sky News, que Wesley Carr, Reitor da Abadia de Westminster, pediu ao à família real que reconsiderasse a sua decisão.

“Este é um ponto crucial no funeral e pedimos ousadia. É onde acontece o inesperado e algo do mundo moderno que a princesa representou. Respeitosamente, sugiro que qualquer coisa clássica ou coral (mesmo um clássico popular como algo de Lloyd Webber) é impróprio. Melhor seria a música anexa de Elton John (conhecida por milhões e sua música era apreciada pela princesa), que seria poderosa”, escreveu.

O palácio aceitou a sugestão e deixou que Elton John atuasse. Além do funeral, o cantor só voltou a cantar essa versão em 2007, num evento em homenagem a Diana. Desde então, o artista prometeu que só cantaria a música com autorização dos príncipes Harry e William.

1 / 24 Tim Graham 2 / 24 Tim Graham 3 / 24 Tim Graham 4 / 24 Tim Graham 5 / 24 Anwar Hussein 6 / 24 Tim Graham 7 / 24 Princess Diana Archive 8 / 24 Princess Diana Archive 9 / 24 Princess Diana Archive 10 / 24 Princess Diana Archive 11 / 24 Anwar Hussein 12 / 24 Tim Graham 13 / 24 Tim Graham 14 / 24 Tim Graham 15 / 24 Tim Graham 16 / 24 Laurent SOLA 17 / 24 Julian Parker 18 / 24 Pascal J Le Segretain 19 / 24 Neil Munns - PA Images 20 / 24 Martin Keene - PA Images 21 / 24 Mirrorpix 22 / 24 Mirrorpix 23 / 24 Tim Graham 24 / 24 Tim Graham