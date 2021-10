Jennifer Katharine Gates/Instagram

Jennifer Gates, a filha mais velha de Melinda e Bill Gates, casou-se este fim de semana com o cavaleiro e empresário egípcio Nayel Nassar, na sua quinta com cerca de 50 hectares em North Salem, Nova Iorque. De acordo com o Daily Mail, o evento, que durou dois dias, terá custado 2 milhões de dólares.

A mesma publicação revela que, para além da cerimónia civil, houve uma pequena cerimónia religiosa muçulmana, um dia antes.

Jennifer Gates deslumbrou com um vestido de noiva da estilista norte-americana Vera Wang e esteve acompanhada por nove damas de honor. Foram Melinda e Bill Gates que levaram a filha, de 25 anos, ao altar no passado sábado. Nayel Nassar e Jennifer Gates disseram "sim" numa cerimónia ao ar livre e tornaram-se marido e mulher perante 300 convidados. Veja todas as fotos aqui!

Jennifer e Bill Gates protagonizaram um dos grandes momentos da cerimónia, ao dançarem ao som de Can You Feel The Love Tonight de Elton John. Também a banda Coldplay atuou no casamento.

Esta foi a primeira vez que Melinda e Bill Gates foram vistos juntos desde que anunciaram que se iam separar, em maio deste ano, oficializando o divórcio em agosto. Os dois são pais de Jennifer, de 25 anos, Rory, de 21, e Phoebe, de 19.