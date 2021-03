Dave Simpson

Elton John está furioso com a mais recente notícia sobre o Vaticano. O cantor não ficou indiferente à decisão da Santa Sé de não abençoar casamentos entre pessoas do mesmo sexo e, nas redes sociais, deixou um desabafo.

"Como é que conseguem dizer que é pecado depois de lucrarem com o investimento de milhões que fizeram em 'Rocketman', um filme que celebra a felicidade do meu casamento?", pode ler-se na legenda de uma colagem onde se pode ver também a palavra "hipocrisia".

A decisão polémica do vaticano está a gerar uma onda de críticas nas redes sociais. Em comunicado a Santa Sé refere-se à homossexualidade como uma "escolha". A informação foi avançada pela própria instituição com o aval do Para Francisco.