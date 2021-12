Devin Ratray já integrou o elenco de filmes como Hustlers, Nebraska e Rough Night , mas o papel que lhe deu mais reconhecimento público continua a ser aquele que figura em todos os Natais: o filme Sozinho em Casa. Esta semana, Devin foi notícia na imprensa norte-americana, mas não pelos melhores motivos.

Segundo o site TMZ, o ator que interpreta Buzz McCallister, o irmão mais velho de Kevin (Macaulay Culkin), foi detido por alegadamente ter agredido a namorada.

De acordo com o Daily Mail, o ator e a namorada participaram no evento de cultura pop, OKC Pop Christmas Con, e depois seguiram para um bar onde Devin foi abordado por alguns fãs. A companheira terá dado cartões autografados a duas fãs sem os ter cobrado. A discussão terá continuado no hotel onde a namorada terá sido estrangulada.



Na noite de 10 de dezembro, a namorada terá tentado empurrar Devin e foi violentada com um soco no rosto. “A vítima teve dificuldade em respirar enquanto estava a ser estrangulada e enquanto a mão do réu era colocada sobre a sua boca”, indicou o detetive Joseph Burnett do Departamento de Polícia de Oklahoma.

Depois de um mandado de detenção, o ator entregou-se voluntariamente a uma esquadra de Oklahoma. Pagou mais de 22 mil euros como fiança.