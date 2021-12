Mário Cruz/LUSA

José Rendeiro estava fugido à polícia desde setembro, mas foi detido na manhã deste sábado na África do Sul. O antigo banqueiro estava no Forest Manor Boutique Guest House, um hotel de luxo no subúrbio de La Lucia, na cidade costeira de Durban.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), o ez-banqueiro de 69 anos viveu, durante os últimos meses, em hotéis de cinco estrelas e que se encontrava no país desde 18 de setembro.

Numa simples visita ao Booking pode-se ver que o hotel de luxo onde José Rendeiro foi detido tem piscina, salão de bar, livraria. Os preços variam de acordo com o quarto escolhido, sendo que estes se dividem em quatro categorias: Executive, Superior, Unidade Familiar e suite Executive. Por exemplo, uma noite no quarto King Superior pode custar desde 216€ com pequeno-almoço incluído.

"O Forest Manor está situado a apenas 5 minutos a pé da Praia La Lucia e a 10 minutos de carro do Usaka Sea World. O centro da cidade de Durban fica a 15 km de distância e o Aeroporto Internacional King Shaka está a 20 km da pousada", lê-se no site.

Espreite na galeria abaixo as fotografias do hotel de luxo.

