Já nasceu a primeira filha de Fernando Daniel. A novidade foi partilhada pelo artista através das redes sociais, onde mostra as primeiras imagens da bebé.

"Olá filha. Prometemos dar sempre o nosso melhor. Somos a partir de hoje uma família, o teu porto de abrigo", pode ler-se na legenda dos registos fotográficos captados na maternidade.

Recorde-se que a pequena Matilde é fruto do relacionamento do cantor com Sara Vidal. O casal está junto há cinco anos e terá ficado noivo em setembro do ano passado, durante uma 'escapadinha' romântica ao Gerês.

