O ano de 2021 não tem sido fácil para Luís Filipe Vieira. Depois de ter suspendido as funções como presidente do Benfica, o empresário está a lidar com a doença da mulher.

De acordo com a Nova Gente, Vanda Vieira está a lutar contra um cancro que descobriu há pouco tempo. ‘Dona Vanda’, como é carinhosamente tratada pelos amigos, tem sido acompanhada no Instituto Português de Oncologia, de Lisboa.

A mesma publicação adianta que a situação parece estar estável, mas este assunto tem sido mantido apenas entre os mais próximos. Contactada pela Nova Gente, a assessoria de Luís Filipe Vieira recusou-se a prestar declarações, referindo apenas que "é um assunto íntimo".