NurPhoto

Luís Filipe Vieira testou positivo à Covid-19. Segundo a SIC Notícias, o presidente do Sport Lisboa e Benfica é um dos 17 elementos do clube da Luz que está infetado com o novo coronavírus.

De salientar que o Benfica já tinha cancelado a conferência de imprensa Jorge Jesus, de antevisão ao jogo da meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga, marcada para esta terça-feira, 19 de janeiro.

"No seguimento do número de casos detetados nos últimos testes realizados no Benfica Campus, e com o intuito de restringir os contactos sociais no centro de estágio, o Benfica cancela a conferência de imprensa marcada para as 14:00", pode ler-se no comunicado dos 'encarnados', citado pela SIC Notícias.

O clube da Luz remeteu ainda para Direção-Geral da Saúde (DGS) a decisão sobre a participação da equipa de futebol nas competições.

"A Autoridade de Saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos", referiu a DGS em comunicado enviado aos jornalista, citado pelo canal de notícias da estação de Paço de Arcos.

EM ATUALIZAÇÃO