Cerca de dois anos depois de assumir publicamente a sua relação com Sara Vidal, Fernando Daniel terá pedido a namorada em casamento. Os rumores surgiram depois do intérprete do tema Melodia da Saudade, de 24 anos, ter partilhado uma fotografia onde ambos surgem abraçados e sorridentes com a Cascata do Tahiti, no Gerês, como pano de fundo.

Na descrição da imagem, Fernando Daniel colocou apenas dois emojis: um coração azul e um anel. Ora a sua namorada depressa se apressou a comentar o post, deixando ainda mais dúvidas sobre um possível noivado. “E esse anel?! Não o tenho”, escreveu. A pergunta ficou sem resposta – pelo menos pública – por parte do cantor, mas várias fãs se apressaram a dizer que deveria “estar a caminho” e a questionar se, de facto, vai haver casamento.

Fernando Daniel e Sara Vidal comemoram o 4.º aniversário de namoro no passado dia 16 de julho. “Que me queiras continuar a beijar com essa vontade toda como quiseste ao longo destes 4 anos, porque eu vou continuar a fazer de tudo para ver esse sorriso”, escreveu o artista nas redes sociais para assinalar esta data especial.

Recorde-se que o jovem artista cantou recentemente numa festa organizada por Georgina Rodríguez para Cristiano Ronaldo, na Costa da Caparica. Veja vídeos desse momento: