Parece que o amor está a dar sinais em Montemor-o-Novo. João Menezes e Soraia Lopes acabam por se beijar no Diário desta quinta-feira de Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Tudo Por Tudo.

"Estavas à espera desta cumplicidade?", começa por perguntar o agricultor e a pretendente responde: "Não, de todo. Não estava à espera disto. Estou surpreendida, mas está a ser uma coisa muito boa".

Depois, João Menezes e Soraia acabam mesmo por dar o "primeiro beijinho". "Já esperava por isto há muito tempo e não podia ser melhor", confessa o agricultor e acrescenta: "É verdade que isto já me aconteceu na primeira edição mas o momento é diferente. As pessoas são outras e as histórias não se repetem. Temos sempre de dar uma oportunidade ao amor. Estamos numa coisa bonita".

Os dois mostram estar felizes e continuam a beijar-se num sítio especial: "O primeiro beijo abençoado na igreja".

Veja abaixo o vídeo: