Foi com o hino da Associação Sara Carreira, Leva-me a Viajar, que a Gala dos Sonhos, realizada esta quarta-feira, chegou ao fim. Todos os artistas subiram ao palco Centro Cultural de Belém (CCB) e protagonizaram um momento único e emocionante, em que Bárbara Bandeira não conseguiu conter as lágrimas.

"Hoje temos a certeza de que a Sara está presente no coração de todas as vidas que esta associação já tocou e vai continuar a tocar. Parte desta enorme família já está aqui reunida no palco. Vai ser um momento especial em que todos os artistas vão entrar: aqueles que abrilhantaram a noite, aqueles que juntaram a sua solidariedade, o seu amor, a sua generosidade e a sua vontade de fazer com que o mundo seja melhor", começou por dizer Fátima Lopes.

"Faço o convite para que aí em casa se junte a nós para cantar um sonho, um sonho que todos juntos tornámos real. Mesmo que se emocione, será com certeza de gratidão por ter participado. Uma boa noite", finalizou dando, de seguida, um abraço sentido a Tony Carreira.

