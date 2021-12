David e Mickael Carreira interpretaram a música original de Sara Carreira, Para Não Chorar, na Gala dos Sonhos, que decorre esta quarta-feira no Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

"Como é que estão a viver esta noite que foi pensada sempre com o foco nos sonhos?", começou por perguntar Fátima Lopes.

"Acho que nenhum de nós pensou um dia passar por este momento, mas quero agradecer a todos os que nos estão a ajudar a passar por isto de uma forma positiva e tentarmos fazer o bem e todos os dias vermos sonhos realizados dos meninos que estão ali e que estão todos de parabéns. Criaram uma nova família a partir do momento em que entraram na associação", respondeu David.

"Só podemos agradecer. É uma dor que não tem fim. Há dias mais difíceis e realmente somos uns sortudos porque contamos com o apoio de todos os portugueses desde o primeiro dia com muito apoio, carinho e amor. Com essa ajuda, tudo fica um pouco mais fácil todos os dias, portanto obrigado de coração", acrescentou Mickael.