Alguns dos espetáculos que os Anjos tinham agendados para o final do ano de 2021 foram cancelados ou adiados devido à Covid-19 e os irmãos Rosado não escondem o seu descontentamento, lamentando a forma como a cultura é tratada em Portugal.

"Ao dia de hoje, as normas e as medidas que foram tomadas não cancelam os eventos e isto é importante de dizer. Acho que entrámos num extremo que faz com que as pessoas entrem numa 'histeria' coletiva e fazem com que se cancelem as coisas, por receio, mesmo que não existam razões aparentes para que isso aconteça, mas com o pretexto da covid. A cultura, os eventos culturais de grande e média dimensão, são os primeiros a sofrer com isso", começou por dizer Nelson Rosado ao site do Fama Show.

"Nós estamos a ter eventos cancelados quando estávamos a tentar regressar e bem. Estava a ser um grande regresso, estava a ser fabuloso, mas já estamos a voltar atrás. Há uma instabilidade com base naquilo que são os números. Sinceramente, eu não consigo conceber isto, porque a indústria da cultura em Portugal é um dos principais motores da economia nacional. Por conseguinte, está tudo outra vez em 'standby'. Temos uma série de coisas novas para apresentar, para lançar e tudo mais e de repente ficamos outra vez aqui em suspenso", lamentou.

O artista referiu ainda que não consegue perceber por que é que é colocada logo "a possibilidade de existirem medidas radicais e decisões extra governamentais" e acrescentou: "Se não nos deixam trabalhar então devíamos ser compensados por isso. Quando digo nós digo toda aquela estrutura que existe para que um espetáculo aconteça".

"É um sentimento de revolta completa, porque a minha vontade é dizer 'se eu não posso trabalhar, então ninguém trabalha', mas isso é completamente ridículo. Sentimo-nos completamente discriminados (...) Já andamos nisto há dois anos e, agora no final de 2021, quando íamos recomeçar, os espetáculos que iam acontecer já estão a ser realocados outra vez. Isto é inacreditável (...) Acho que essa fase, quanto a mim, já devia ser ultrapassada e não foi. Temos centenas de colegas nossos a quem isso também está a acontecer. Se a cultura leva outro golpe aqui no arranque de 2022 é desmotivante", concluiu e frisou: "A indústria cultural tem um peso inacreditavelmente grande no PIB, era fundamental que as pessoas tivessem atenção a isso, que não se esquecessem".

Recorde-se de que, em junho deste ano, Nelson e Sérgio Rosado lançaram o novo single Voa, o primeiro com letra de ambos em quase 22 anos de carreira. A dupla ia atuar na Feira Nacional de Santo André em Mesão Frio e no evento previsto para a Passagem de Ano em Tomar, eventos que foram cancelados pelas respetivas câmaras municipais.