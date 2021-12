1 / 10 2 / 10 rui valido 3 / 10 rui valido 4 / 10 rui valido 5 / 10 rui valido 6 / 10 rui valido 7 / 10 rui valido 8 / 10 rui valido 9 / 10 10 / 10

Os Anjos juntaram-se a outros grandes nomes da música portuguesa para homenagear Sara Carreira na 'Gala dos Sonhos', que será transmitida em direto na SIC, com a apresentação de Fátima Lopes, esta quarta-feira, dia 1 de dezembro. Os irmãos Rosado estiveram a ensaiar com Eva, uma das bolseiras da Associação Sara Carreira que sonha em singrar no múndo da música, e falaram em exclusivo com o site do Fama Show.

"Aceitámos logo de imediato. Até foi aqui no estúdio [da família Carreira], foi o Tony. Ficámos, claro, sensibilizados com esse gesto", começou por dizer Nelson Rosado e Sérgio acrescentou: "Toda a gente sabia dos projetos que ela [Sara Carreira] tinha em mente e infelizmente não conseguiu realizar aquilo que ela queria fazer e, para nós, é o maior orgulho participar nesta homenagem justa. De alguma forma, apadrinhámos também a fundação da Sara. Que seja a primeira de muitas".

Anda Comigo Ver os Aviões d'Os Azeitonas é o tema interpretado pelos Anjos, Calema e os bolsistas Eva, Valentim e Leonardo. "Correu bem. Temos um prazer imenso em poder partilhar o palco com a energia e a irreverência destes jovens. Ela estava ali um bocadinho nervosa, mas percebemos que vai correr muito bem, que vai ficar totalmente à vontade. Ela tem um registo muito interessante e obviamente vai evoluir agora neste percurso que ainda está no início", contou Sérgio Rosado.

"Sinto uma grande responsabilidade e uma grande vontade de subir ao palco e cantar com todos eles e representar bem a associação. Eu já conhecia a música, por isso não tive grande dificuldade em perceber qual era a melodia ou a letra. Depois deste ensaio é que vou batalhar mesmo nisto para saber em que momento é que eu entro (...) Nunca tive estes ensaios a sério, sempre foram muito à volta de cantar a música várias vezes, saber a letra de cor. Sempre que vou atuar a algum lado eu só me preocupo é se me esqueço da letra", confessou a jovem de 19 anos.

Os irmãos Rosado já ensairam com Eva, de 19 anos, o que lhes trouxe algumas memórias e recordações. "O Sérgio já estava 'on fire', aí na primeira linha do mercado nacional em termos musicais", começou por recordar Nelson e Sérgio acrescentou: "No início dos Anjos eu tinha 18 anos. Nos 19 houve ali aquele grande 'boom' com 'Esta Noite Branca', um grande clássico de Natal. São tempos muito importantes, temos que vivê-los bem, não deixar de fazer as coisas que queremos nessa altura, porque depois mais tarde já é complicado e já não faz muito sentido".