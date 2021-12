1 / 10 rui valido 2 / 10 rui valido 3 / 10 rui valido 4 / 10 rui valido 5 / 10 6 / 10 7 / 10 rui valido 8 / 10 rui valido 9 / 10 rui valido 10 / 10

Esta quarta-feira, dia 1 de dezembro, estreia a 'Gala dos Sonhos', em direto na SIC, com a apresentação de Fátima Lopes. Trata-se de um espetáculo único com atuações inéditas dos grandes nomes da música portuguesa que querem homenagear Sara Carreira. Bárbara Bandeira e o irmão, Tiago são dois deles e falaram em exclusivo para o site do Fama Show nos primeiros ensaios.

"Já estávamos a par de que esta gala ia acontecer. Já tínhamos falado com a Fernanda [Antunes] e desde sempre que nos disseram que gostariam de contar connosco. Já há uns meses que a Fernanda dizia 'é dia 1 de dezembro, marca na tua agenda' e, então, foi tudo natural. Para nós nem sequer era uma dúvida ou uma questão estarmos presentes nesta gala", começou por dizer a cantora.

Longe do Mundo de Sara Tavares foi o tema escolhido para homenagear a melhor amiga, Sara Carreira, juntamente com Tiago Bandeira, Fernando Daniel e Nenny. "O Tony [Carreira] enviou-me algumas canções para escolher e eu disse que gostaria muito de cantar esta e depois tudo se desenrolou. É uma das minhas canções preferidas desde muito miúda e do meu irmão também. Nós cantávamos muito esta canção. Também porque acho que, de todas as canções, esta é a letra que transmite mais aquilo que estamos a sentir neste momento", contou Bárbara, comovida.

Tiago Bandeira confessou estar "um bocadinho nervoso" e explicou porquê: "Tem um peso diferente de todas as outras coisas que eu faço ou que tenho feito. Obviamente quero que corra tudo muito bem e quero homenagear a Sara da melhor maneira. E acho que falo pela Bárbara também".

Foi em março deste ano que o filho de Rui Bandeira decidiu começar uma carreira no mundo da música e lançou o primeiro single, Digo Não. Também foi por essa altura que os dois irmãos cantaram juntos em público pela primeira vez. "É raro acontecer, mas como nos conhecemos muito bem, é tudo muito mais fácil. Ele tem sempre uma opinião sincera em relação àquilo que eu faço e eu também e, então, acaba sempre por correr muito bem", disse Bárbara e Tiago acrescentou: "Acabamos por nos ajudar muito um ao outro".