David Carreira foi o convidado do “Café da Manhã”, da RFM, a propósito dos 10 anos de carreira, e fez uma revelação insólita. Em conversa com Pedro Fernandes, Mariana Alvim, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos, o artista de 30 anos recordou um caso amoroso.

O filho de Tony Carreira contou que era "quase adulto, a fazer 18 anos naquela época" quando se envolveu com a explicadora do irmão, descrevendo como um "namorico com a explicadora que tinha poucos anos de diferença”.

Entretanto, o cantor acabou por contar a verdade a Mickael Carreira, que conseguiu passar à disciplina, de acordo com o site da RFM.