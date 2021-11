Reprodução de Instagram, DR

Um dos momentos mais emocionantes de 'Sementes do Futuro' foi protagonizado por Fernanda Antunes, Tânia Ribas de Oliveira e por um menino de 12 anos que sonha tornar-se bailarino profissional.

"Gostava muito que, quando eu dançasse, as pessoas conseguissem sentir a mesma alegria que eu sinto, porque as pessoas felizes não fazem mal aos outros", começou por dizer Valentim, que revelou que quer criar uma escola de ballet para pessoas com deficiências motoras, de modo a também terem a oportunidade de dançar.

Fernanda Antunes, a mãe de Mickael, David e Sara Carreira, surpreendeu Valentim ao entregar-lhe uma bolsa de estudo da Associação e apresentou-lhe a sua madrinha, Tânia Ribas de Oliveira, que não escondeu a emoção e, esta terça-feira, escreveu o seguinte na sua página de Instagram: "Aquele sorriso e olhar não mentem: coração puro, o do nosso menino. Estarei sempre aqui para o que ele precisar, o meu São Valentim, que espalha amor por toda a parte".

"Tens um coração enorme. Eu diria que tu és muito parecido com a Sarinha. Tinha um grande coração também", afirmou Fernanda Antunes.

Valentim emocionou os portugueses e Rita Ferro Rodrigues não foi exceção. "Valentim - que lição de vida. Que miúdo maravilha. E vi nele o sorriso da Sara Carreira", escreveu nas suas redes sociais.

'Sementes do Futuro' estreou na SIC esta segunda-feira, dia 1 de novembro, e tem como objetivo entregar as primeiras das 21 bolsas atribuídas pela Associação Sara Carreira.

Veja abaixo o vídeo e conheça melhor Valentim: