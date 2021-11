1 / 14 rui valido 2 / 14 Rui Valido 3 / 14 Rui Valido 4 / 14 rui valido 5 / 14 Rui Valido 6 / 14 rui valido 7 / 14 rui valido 8 / 14 rui valido 9 / 14 rui valido 10 / 14 rui valido 11 / 14 rui valido 12 / 14 rui valido 13 / 14 rui valido 14 / 14 rui valido

Ljubomir Stanisic é o protagonista de Coração na Boca, a minissérie sobre a sua história de vida que teve a sua estreia na Opto e que agora é um documentário de 100 minutos lançado a 21 de novembro no Festival Porto / Post / Doc. A antestreia para convidados e amigos realizou-se na última segunda-feira, dia 8, no cinema São Jorge, em Lisboa.

"Há muito nervosismo à mistura", confesso. O filme é completamente diferente do que está na Opto e qualquer pessoa gostaria de ver o seu trabalho no grande ecrã", disse o chef jugoslavo sobre a presença do documentário no cinema São Jorge, um sonho de Mónica Franco. A jornalista e mulher de Stanisic realizou, produziu e escreveu o projeto ao longo de 10 anos.

"Tinha alguns anos em jornalismo de gastronomia e um grande interesse nos bastidores de alta cozinha porque sempre me fascinou a ideia de como aqueles pratos podem estar na tua mesa em apenas 10 minutos. Quando comecei a namorar com o Ljubo tornou-se óbvio que tinha de fazer este projeto com ele", contou ao site do Fama Show. Contudo, o projeto ganhou um novo folgo quando a ideia inicial foi suplantada pela a história de vida marcante do chef do 100 Maneiras.

Com uma equipa pequena gerida apenas com o orçamento de Mónica e Ljubomir, o documentário foi rodado durante 10 anos e obteve o financiamento da SIC que apoiou de imediato o projeto. "É um projeto que vai comover muito as pessoas. O Daniel Oliveira e o Francisco Pedro Balsemão disseram que era mesmo isto que procuravam e sem eles o projeto era quase inviável" , assumiu Ljubomir.

Daniel Oliveira: "A vida do Ljubo cabe em mais do que um filme"

Para Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento de Impresa, Ljubomir é uma figura incontornável na aposta da internacionalização de conteúdos. "O Ljubo é uma personagem que, não só por ter um espaço aberto com uma estrela Michelin, galga a fronteira do território português chegando a outros mercados. E, portanto, podermos estar em outros festivais com a marca SIC, fruto desta parceria, é muito interessante", revela sobre a aposta de Coração na Boca no circuito de festivais de cinema.

Além da superação permanente e do retrato inspirador de Stanisic, Daniel Oliveira destaca a verdade inerente do chef do Hell's Kitchen Portugal. "Há muito poucas pessoas em Portugal, se é que há alguma, com esta capacidade de ser o que se é neste contexto. É muito difícil fazer aquilo que o Ljubomir faz. Num país pequeno como o nosso, ter alguém que não tem tanto receio de saber como vai soar e que é exatamente o que quer ser naquele momento, é um valor muito grande para quem faz televisão", sublinha.

Filomena Cautela já tinha adiantado que, com Ljubomir, houve uma química imediata desde que se conheceram. A primeira memória que tem de ambos? Um jantar no resturante do chef premiado. "Foi uma conversa durante muitas horas, até de manhã. Foi a primeira vez muitas em que conversar sobre vinhos foi estimulante", confessou na antestreia. A apresentadora, vencedora do Globo de Ouro Revelação 25 anos, mostrou-se entusiasmada pelo novo projeto do amigo.

"Tenho muita vontade de ver a história absolutamente inspiradora pelo olhar da Mónica. Sou uma fã confessa do trabalho dela há muitos anos e é isso que me vai fascinar neste documentário", conta.

