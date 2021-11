Francisca Dias foi a grande vencedora de Hell’s Kitchen, da SIC, conduzido pelo chef Ljubomir Stanisic e parte do prémio foi trabalhar no restaurante 100 Maneiras, período que entretanto chegou ao fim.

“Sinto-me muito privilegiada por ter tido a oportunidade de trabalhar ao lado do chef Ljubomir Stanisic, do chef Maldonado e de toda a equipa do 100 Maneiras”, começou por dizer Francisca nas redes sociais.

“Daqui levo novas técnicas, novos sabores, muita aprendizagem e todos no coração. Muito obrigada a toda a família do 100 Maneiras por esta viagem” que antecipou um novo futuro para um “outro porto, rumo a outras terras e a outros desafios”.

Espreite o vídeo acima de Francisca Dias no restaurante!

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13