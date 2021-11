1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

Ljubomir Stanisic é o protagonista de Coração na Boca, um documentário sobre a sua história de vida que teve a sua estreia na Opto e que segue agora para o cinema, antes de integrar o circuito internacional de festivais da sétima arte.

É no grande auditório do teatro Rivoli que o documentário será exibido a partir das 19 horas, no dia 21 de novembro. A longa-metragem foi produzida, realizada e escrita por Mónica Franco, jornalista e mulher de Stanisic, marca presença no Festival Porto / Post / Doc. Os bilhetes já estão à venda online.

Em 100 minutos serão relatados 10 anos da vida de Stanisic, natural da antiga Jugoslávia, atual Bósnia e Herzegovina.