'Sementes do Futuro', o programa que tem como objetivo entregar as primeiras bolsas atribuídas pela Associação Sara Carreira, estreou esta segunda-feira, dia 1 de novembro, na SIC e um dos momentos mais emocionantes foi protagonizado por Tony Carreira e pela tia de um jovem que toca violino.

Um dos jovens que vai contar com o apoio da associação é Leonardo. Enquanto tocava violino na sala de espetáculos do Altice Arena, Tony Carreira surpreendeu a tia, Maria dos Anjos, e a sua reação deixou-o muito emocionado.

“Ganhou? Obrigado, obrigado. Quero fazer tudo o que seja possível e agradeço à sua estrelinha que está lá no céu (…) obrigado, porque eu não sabia como é que ele ia continuar a estudar“, reagiu a Maria dos Anjos, emocionada, e acrescentou: "É uma estrela".

Tony Carreira não conteve as lágrimas com as palavras da tia do Leonardo e afirmou: “Vamos ajudá-lo. Agora fiquei sem jeito, não sei o que lhe hei-de dizer, mas é um dia muito bonito para ele e estou muito feliz. Como você disse agora, estou muito feliz, porque a minha filha contribui“.

Sara Carreira perdeu a vida, aos 21 anos, num trágico acidente de viação no passado dia 5 de dezembro de 2020. Em homenagem à cantora, muito acarinhada pelo público português, estreou esta segunda-feira, 1 de novembro, o programa ‘Sementes do Futuro’.

