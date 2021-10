Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes estiveram esta segunda-feira no programa da SIC, Casa Feliz, para apresentar o pequeno Artur Maria a João Baião e Diana Chaves. Durante a conversa, a enfermeira acabou por falar sobre a morte da mãe.

Tatiana Oliveira contou que Luísa foi diagnosticada em dezembro do ano passado com um cancro no pâncreas, mas que "o cancro tinha diminuído".

"O cancro do pâncreas é mutio agressivo mas até estavam a ver o caso da minha mãe como um caso de sucesso", disse.

A ex-participante de Casados à Primeira Vista acabou por confessar que "não estava à espera" que o pior acontecesse: "Ela depois foi internada com um abcesso e ia ter alta dos cuidados intensivos, mas no dia seguinte disseram que não, que ela estava por horas. Passados dois dias, faleceu, mas faleceu com muito amor, porque eu, o Bruno, o meu irmão e o meu padrasto estivemos lá com ela. Não ficou sozinha até ao último minuto".

Recorde-se de que Luísa morreu a 29 de julho e, cerca de um mês depois, o Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes decidiram saber o sexo do bebé.