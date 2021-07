Reprodução Instagram, DR

Tatiana Oliveira, que se tornou conhecida do grande público pela sua participação no programa Casados à Primeira Vista, está de luto. A mãe da enfermeira morreu esta quinta-feira, 29 de julho, na sequência de um cancro no pâncreas.

Nas redes sociais, Tatiana dedicou uma mensagem especial à progenitora, tal como o seu marido, Bruno Fernandes. O também ex-candidato do programa da SIC partilhou com os seus seguidores nas redes sociais vários registos fotográficos da sogra captados no dia do seu casamento, deixando-lhe uma sentida dedicatória. "Guardo-te no coração", pode ler-se.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Bruno Fernandes e Tatiana Oliveira preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum, cujo nascimento está previsto para setembro. O bebé vem juntar-se a Afonso, de cinco anos, fruto de uma anterior relação do comercial.