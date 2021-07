Foi no final de 2020 que Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de viação aos 21 anos. Desta forma, a família Carreira decidiu homenagear a jovem com a criação da Associação Sara Carreira. Um projeto social cuja missão passa por ajudar jovens e crianças carenciadas a ter um futuro profissional.

Esta quinta-feira, 15 de julho, foram assinados diversos protocolos de parcerias com mecenas, entre os quais a SIC, para a atribuição de bolsas de estudo a 21 crianças e jovens.



Os pais e irmãos de Sara estiveram presentes neste momento que foi também de homenagem.



"Estou bem, a minha filha não quis que eu fosse. Se um dia me der outro [enfarte do miocárdio] e que me leve, eu espero realmente que todas estas pessoas que estão a ajudar a associação, que continuem este sonho da Sara. Espero que a associação da Sara dure para lá da minha própria vida", referiu Tony Carreira em declarações à SIC, numa altura em que se encontra a recuperar de um enfarte do miocárdio.



De salientar ainda, que a estação de Paço de Arcos dá conta que neste momento estão a ser analisadas 414 candidaturas às bolsas de estudos e os resultados serão anunciados até ao final de agosto.