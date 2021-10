ANGELO KRITIKOS

Esta não é a primeira vez que Demi Lovato fala sobre seres extraterrestres e a cantora acredita que estes seres de outro planeta não prejudicam os humanos. Em entrevista ao Pedestrian, a artista de 29 anos pediu para que as pessoas não utilizem a palavra "alien" ao referirem-se a extraterrestres.

"Eu acho que se houvesse algo lá fora que quisesse fazer isso connosco, já teria acontecido", afirmou Demi. E continuou: "Temos que parar de lhes chamar 'aliens'. É um termo depreciativo. Gosto do termo ET".

Para esclarecer melhor as declarações da cantora é necessário referir que nos Estados Unidos os imigrantes ilegais são designados de 'aliens', tonando-se assim um termo bastante polémico.

Demi Lovato está a promover a sua nova série, “Unidentified with Demi Lovato”, disponível na plataforma Peacock, onde a cantora e um grupo de amigos vão à procura de provas da existência de extraterrestres com o apoio de especialistas. No trailer da série, a cantora conta uma história que aconteceu num parque na Califórnia onde viu uma luz brilhante a mover-se de "forma estranha".