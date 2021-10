Bárbara Bandeira e Kasha namoravam há menos de três quando os rumores de separação surgiram em agosto. Um mês depois, ambos subiram ao palco no Festival F, em Faro. Agora, à revista Cristina, a cantora de 20 anos assumiu o fim da relação, falando pela primeira vez sobre o assunto.

“Estou muito feliz. Sinto-me bem. Estou, provavelmente, na fase mais feliz da minha vida. Mais segura. Sempre fui uma miúda muito insegura e, hoje em dia, sinto que só preciso de mim”, começou por dizer a cantora. “Creio que não termos medo de estar sozinhos é das maiores armas que temos. Portanto, sinto-me bem. Sinto-me em paz com a minha história, com as minhas pessoas. Em paz com o meu coração. Estou bem. Estou mesmo bem”, sublinhou, não dando mais detalhes sobre o fim do namoro.

Recorde aqui a controvérsia do telefonema que foi assunto na imprensa na altura do início do namorado e a primeira vez que Bárbara Bandeira falou sobre o sucedido. "Vocês envolveram-se. Tens 29 anos e ela 17. Eu não quero isto e acabou", terá dito a mãe da cantora, Siara Holanda.