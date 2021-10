Reprodução Instagram, DR

Givanildo V. De Sousa, mais conhecido como Hulk, anunciou há uma semana que vai ser pai pela quarta vez. O filho será irmão e primo em segundo grau dos outros três filhos do jogador de 35 anos, uma vez que a sua companheira, Camila Sousa, de 33 anos, é sobrinha da ex-mulher do craque, Iran Ângelo, de 52 anos.

"Hoje com o coração cheio de gratidão a deus, venho partilhar com vocês que pela quarta vez que estou a ser abençoado com mais um filho(a). O meu coração transborda de tanta felicidade. Nós já estamos ansiosos para te receber filho(a). Te amamos incondicionalmente. Venha cheio de saúde meu bebé", escreveu na legenda da publicação.

Assim, a ex-mulher do antigo jogador do FC Porto, será tia-avó do bebé. Recorde-se que Hulk e Iran, que estiveram juntos durante 12 anos, são pais de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de seis.