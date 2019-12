O ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Hulk, vê-se envolvido numa polémica familiar que tem dado que falar na imprensa brasileira. O futebolista separou-se da mulher, Iran Ângelo, após 12 anos de casamento e, cinco meses depois, começou a namorar com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo.

Entretanto depois do jogador do Shanghai SIPG FC ter reagido à polémica nas redes sociais, foi a vez da ex-mulher do futebolista se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto.

Através de uma nota divulgada pelos seus advogados ao colunista brasileiro, Léo Dias, Iran Ângela lamenta a falta de respeito do ex-marido pelos 12 anos de união e a falta de cuidado deste em preservar os filhos menores.

"Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados", pode ler-se.

No comunicado, os advogado de Iran salientam a ainda a exposição mediática que esta tem sido sujeita. “Iran jamais poderá compactuar com a exposição mediática dos motivos que culminaram no término do relacionamento e dos termos impostos pelo Sr. Hulk para formalização de uma ‘solução consensual’ das questões correlatas ao divórcio, todas as quais deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar”, lê-se.

A ex-mulher do jogador brasileiro garante ainda que não se vai pronunciar sobre qualquer tema que não esteja a ser discutido judicialmente, classificando este momento como delicado,"porque a dor, não é da separação, e sim, da devastação de uma família".

Recorde-se que Iran Ângelo e Hulk são pais de três crianças, Ian, Thiago e Alice.

