O caso rebentou no Brasil em dezembro do ano passado, mas continua a dar que falar. Hulk, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, separou-se da mulher, Iran Ângelo, após 12 anos de casamento e, três meses depois, assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo. Esta sexta-feira, dia 14, no Dia dos Namorados, o casal trocou de alianças.

"Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Que Deus esteja sempre presente na nossa vida, no nosso lar, sendo sempre nosso alicerce!", escreveu o jogador nas redes sociais, mostrando imagens ao lado de Camila, numa praia e evidenciando os anéis de compromisso. Hulk optou por eliminar os comentários, limitando apenas essa possibilidade para amigos.

O casal iniciou o namoro três meses depois do fim do casamento do jogador com Iran Ângelo, tia da Camila. Depois Iran ter recusado um divórcio de 22 milhões de euros e 40 imóveis, Camila, a sua sobrinha preferida e atual namorada de Hulk, escreveu uma carta aberta à tia: LEIA AQUI.

Os advogados da ex-mulher, Irân Ângelo, reagiram. "Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados", lê-se em comunicado.

>> Hulk assume relação com sobrinha da ex-mulher <<

A ex-mulher do jogador brasileiro garante ainda que não se vai pronunciar sobre qualquer tema que não esteja a ser discutido judicialmente, classificando este momento como delicado,"porque a dor, não é da separação, e sim, da devastação de uma família".

Recorde-se que Iran Ângelo e Hulk são pais de três crianças, Ian, Thiago e Alice.