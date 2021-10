1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Cláudia Jacques, de 56 anos, casou este domingo, 19 de setembro, com Belmiro Costa, de 50 anos, depois de ter ficado noiva em Veneza em junho deste ano durante um passeio romântico de gôndola.

O casamento civil realizou-se numa propriedade de um casal de amigos e padrinhos, a Quinta da Salada, localizada na freguesia de Cambres, concelho de Lamego, e contou com um número restrito de convidados como os filhos do casal, as nove madrinhas e os seis padrinhos e ainda alguns amigos.

O dia especial foi destacado pela relações-públicas no Instagram: "O nosso dia foi ontem [19 de setembro]! Felicidade imensa e muita gratidão a todos!", escreveu na publicação, agradecendo a todos os que estiveram presente e ajudaram na organização da cerimónia.