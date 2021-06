1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

Cláudia Jacques, de 55 anos, foi pedida em casamento durante uma viagem romântica a Itália. A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais. “Feliz com o pedido de casamento aqui em Veneza e com o meu anel de noivado! Obrigada meu amor por me fazeres tão feliz”, escreveu esta segunda-feira, 21 de junho, no Instagram, onde mostrou a joia que recebeu.

O noivo é Belmiro Costa, de 49 anos, com quem a relações-públicas namora há cerca de dois anos. Os dois assumiram publicamente a relação a 30 de janeiro de 2020 na gala E! Entertainment.