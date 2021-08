Matthias Hangst

Pedro Pablo Pichardo deixou os portugueses a sonhar com a medalha de ouro. O atleta luso-cubano de 28 anos assegurou a presença na final dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com um salto impressionante de 17,71 metros.

No entanto, Nelson Évora, de 37 anos, despediu-se da competição e ficou pela primeira fase, com 15,39 metros. O veterano, campeão em Pequim 2008, sofreu uma lesão no primeiro ensaio e não conseguiu melhorar. Também Tiago Pereira, de 27 anos, falhou a final ao fazer 16,71 metros como melhor salto.

