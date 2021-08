1 / 6 ANDREJ ISAKOVIC 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 Michael Steele 6 / 6 ANDREJ ISAKOVIC

Este domingo, 1 de agosto, foi de emoções fortes para o desporto nacional. Patrícia Mamona conquistou a medalha de prata na final do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio.



Entre as adversárias da atleta portuguesa estava a espanhola, Ana Peleteiro, namorada de Nelson Évora, campeão olímpico do triplo salto por Portugal em 2008.



Em declarações à imprensa, a jovem, de 25 anos, falou da sua relação com o atleta português e deu conta de um dos conselhos que este lhe deu antes grande final deste domingo, "Disse-me que a noite anterior a uma final é algo único"", contou, citada pelo jornal Record.

Ana Peleteiro fez ainda uma promessa caso vencesse alguma medalha. "Se ganhar uma medalha, corto tudo, até o cabelo", atirou.

Resta agora saber se a atleta irá cumprir o prometido, já que conquistou a medalha de bronze, com uma marca 14,87 metros. Já o primeiro lugar do pódio foi alcançado pela cubana Yulimar Rojas, que bateu o recorde mundial no seu último salto, com 15,67 metros.