ANDREJ ISAKOVIC

Nelson Évora vai despedir-se dos Jogos Olímpicos. Foi o próprio atleta do triplo salto a anunciá-lo durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, 29 de julho. "Despedida? Dos Jogos [Olímpicos] sim, posso garantir", afirmou.

Em Tóquio a representar Portugal, Nelson prometeu que está "com o mesmo espírito de 2008", ano em que foi campeão olímpico em Pequim. "O que posso prometer é que vou dar o meu melhor, estou com o mesmo espírito com que estive em 2008, não dou importância a previsões. Aqui tudo começa do zero, estamos todos aqui, partimos todos da mesma plataforma, nada é impossível, todos podem conquistar os seus sonhos. Há que manter a cabeça concentrada", disse.

"Estou super descontraído, vou entrar ali e dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor e seja qual for o resultado vou ficar feliz. Esta sim foi uma época de difícil preparação. Tivemos de nos preparar em casa, no nosso local de treino normal, foquei-me em estar no meu melhor. A minha primeira grande etapa é passar à final. Se tudo correr bem, passar à final, fazer reset e depois fazer um salto bonito, um salto para o infinito", explicou.

O atleta português deixou ainda um conselho aos mais jovens: "Devem manter-se focados e concentrados como já estão. Cruzo-me com eles e vejo isso. O único segredo que daria é que se divirtam ao máximo. Quando fui campeão olímpico estava sempre com o Arnaldo Abrantes e divertimo-nos imenso. Falávamos, comemos bolos, rimos muito, mas estivemos sempre concentrados para o que tínhamos de fazer. Tínhamos a nossa hora. Quando chegou o dia de ir para a pista, estávamos saudáveis", recordou.

"Não dávamos importância à pressão. No dia sentimos o peso, mas temos de ir felizes, o segredo é esse. Se não formos assim, vamos angustiados, foi isso que aconteceu à Simone Biles. Tem tanta pressão e algures esqueceu-se que é para nos divertirmos, que temos de encontrar a criança dentro de nós. Tivemos uma criança campeã olímpica de skate, é o maior exemplo. Ela divertiu-se a fazer o que gosta. Nós adultos esquecemo-nos disso. Temos de tirar cá para fora a criança que há dentro de nós", sublinhou.