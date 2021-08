Reprodução Instagram, DR

Foi em março de 2017, altura que conduzia o programa das manhãs da SIC, que João Paulo Rodrigues anunciou o fim do casamento com Juliana Marto, mãe das suas filhas. Entretanto, quatro anos volvidos da separação, o artista e a ex-mulher mantêm uma relação de proximidade, especialmente pelo bem-estar de Rita e Sofia.

"Fazemos muitas coisas ainda juntos, enquanto pais da Rita e da Sofia, porque achamos que é importante que elas construam essas memórias dos pais juntos", começou por dizer em entrevista à revista Nova Gente.

"Elas sabem que os pais não são marido e mulher, sabem que são bons amigos, mas que fazem coisas com elas juntos. O amor não funcionou, mas a amizade continua e é possível ter uma relação e bom ambiente", acrescentou.

Instagram

João Paulo Rodrigues confidenciou ainda que tem sido uma desafio ver as filhas crescer.

"A Rita fez agora 11 anos e já está naquela fase do ‘deixem-me estar sossegada’. Ela diz-me: ‘As pessoas não percebem que eu estou na minha, não estou a chatear ninguém, também não me chateiem’. Sempre fui muito sossegado no meu canto, muito discreto, e a Rita está a ficar como eu. Já tem aqueles repentes da pré-adolescência, mas é uma miúda muito doce, muito amiga e muito boa menina. Além de filha, é uma amiga. Não há dia em que ela não me ligue a contar o dia todo", começou dizer, referindo-se à filha mais velha.

Já quanto a Sofia, o artista caracteriza a menina como “um docinho”. “Tem quatro anos, quase a fazer cinco. Quando o pai está, está sempre agarrada ao pai. Fico todo babado, não larga o pai um bocadinho. Habituou-se que o pai no fim do dia vai para a sua casa, por isso aproveita os momentos todos comigo. Cavalitas, escondidas, vamos roubar chocolates à despensa da avó", contou.

"Tenho a sorte de ter duas filhas, com idades diferentes, mas com uma relação muito boa, muito gira. Tenho muito orgulho daquelas miúdas e elas fazem de mim um pai muito melhor", rematou.