João Paulo Rodrigues é um pai galinha e nunca escondeu o amor incondicional que tem pelas filhas, Rita, de 11 anos, e Sofia, de quatro, fruto do seu casamento com Juliana Marto, de quem se separou em 2017 depois de 12 anos de vida em comum.

Em conversa com Catarina Miranda para o podcast Só Mais 5 Minutos, o apresentador de televisão fez uma revelação relacionada com um problema de saúde da filha mais velha, quando falava de momentos caricatos vividos com fãs inconvenientes.

"Houve uma altura em que a minha filha Rita - agora, por acaso, acho que já passou - tinha crises de epilepsia", começou por dizer João Paulo Rodrigues, antes de explicar que a menina “começa a ter convulsões (…) quando adormece ou quando está para acordar”. “Tem que ver com a imaturidade do cérebro (…) mas com a idade (…) desaparece mesmo. Não é aquela epilepsia que nós conhecemos”, ressalvou.

O profissional de televisão falou deste assunto quando recordava uma história em que, “numa concentração de motards”, houve um homem que “andou a noite toda a dar-me cabo da cabeça”. Enquanto isso, João Paulo Rodrigues recebeu uma chamada da mãe das filhas precisamente por causa desse problema de saúde de Rita e acabou por se exaltar: “Eu recebi essa chamada e fiquei logo completamente... Foi a única vez em que disse: ‘Vou passar-me. Vai saltar-me a tampa'". Contudo, os amigos que estavam à sua volta conseguiram acalmá-lo. “O rapaz foi à vida dele (…) Eu já estava a ficar virado do avesso”, remata.