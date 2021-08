Matthias Hangst

Auriol Dongmo esteve muito perto de garantir uma medalha na final de lançamento do peso dos Jogos Olímpicos, na madrugada deste domingo, 1 de agosto.



A atleta portuguesa terminou a prova no quarto lugar, ao alcançar uma marca de 19,57 metros, ficando a apenas cinco centímetros da terceira classificada, a neozelandesa Valerie Adams (19,62 metros), campeã em Pequim (2008) e Londres (2012) e prata nos Jogos Olímpicos do Rio (2016).



O primeiro lugar do pódio foi ocupado pela atleta chinesa Lijiao Gong, com 20,58 metros, e a norte-americana Raven Saunders, levou para casa a medalha de prata, ao alcançar uma marca de 19,79 metros.