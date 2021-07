Instagram

Esta está a ser uma fase difícil para João Paulo Rodrigues. Embora anteriormente já tenha partilhado nas redes sociais imagens de familiares que partem em jeito de homenagem, desta vez o ator, apresentador e humorista preferiu manter o silêncio sobre as perdas que sofreu muito recentemente.

De acordo com a revista Nova Gente, o profissional de televisão enfrentou a morte dos seus avós maternos num curto espaço de tempo. Primeiro terá sido a avó de João Paulo Rodrigues a partir, no passado mês de maio, e um mês e meio depois a família teve de se despedir do seu marido.