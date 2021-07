Instagram

Tony Carreira sobe, no próximo dia 23 de julho, ao palco de uma das salas mais mediáticas do país, o Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Contudo, devido às restrições impostas pela pandemia, foi necessário fazer algumas alterações.

“Devido às normas de contingência da DGS que obrigam as atividades culturais a terminarem às 22h30 informamos que o concerto de Tony Carreira no Casino do Estoril na próxima sexta-feira, dia 23 de julho, foi antecipado para as 20h00”, informou a equipa do artista na página oficial de Facebook.

Recorde-se que este é o espetáculo que marca o regresso do cantor romântico aos palcos, após a morte da filha, Sara Carreira, aos 21 anos, num trágico acidente de viação na A1 na zona de Santarém, no passado dia 5 de dezembro.

Mais recentemente, Tony Carreira passou por um grande susto de saúde, mas garante que está recuperado. O artista falou do enfarte do miocárdio que o levou de urgência ao Hospital de Faro no passado dia 23 de junho em entrevista à SIC. Saiba mais AQUI!