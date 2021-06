Instagram

“Boa noite a todas e a todos,

Já estou em casa, a recuperar de mais uma ‘surpresa’ que a vida me deu. Não tem sido fácil a minha vida desde Dezembro mas por todo o apoio que vocês me têm dado, e tem sido tanto, não tenho o direito de não lutar pela vida, pelos meus filhos, por vocês, pelas pessoas que me amam e que tanto me têm apoiado, e claro, pela Associação em memória da minha filha Sara.

Quero agradecer ao Hospital de Faro pelo carinho com que me trataram. Foram maravilhosos!

Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens.

Dia 23 de Julho temos encontro marcado no Casino Estoril onde vamos todos cantar para a minha princesa.” Foi esta a mensagem deixada nas páginas oficiais de Tony Carreira nas redes sociais esta sexta-feira, 25 de junho.

O artista, de 57 anos, foi internado de urgência na quarta-feira, dia 23, após sentir fortes dores no peito. Sofreu um enfarte do miocárdio e foi submetido a um cateterismo, conforme avançou a sua equipa em comunicado. Deixou o hospital ao início da tarde desta sexta-feira e está a recuperar em casa, rodeado pela família.