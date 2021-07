Instagram

Os últimos meses não têm sido de todo fáceis para a família Carreira. Depois da morte prematura de Sara Carreira, aos 21 anos, no passado mês de dezembro, do enfarte do miocárdio que Tony Carreira sofreu no passado mês de junho, também Carolina Carvalho, a namorada de David Carreira, teve um pequeno susto de saúde e foi operada de urgência há duas semanas.

Contudo, a atriz mostra que já recuperou e que até já viajou para Paris com o músico para desfrutar de uns dias de descanso e muito namoro.

Veja algumas fotografias da ‘escapadinha’ romântica do casal:

