A SIC esteve em grande destaque esta quarta-feira, dia 26, em mais uma entrega dos Troféus Impala de Televisão e Carolina Carvalho esteve entre os premiados. A namorada de David Carreira recebeu o galardão de Melhor Atriz na categoria Séries, pelo seu papel em Golpe de Sorte, onde contracenou com Maria João Abreu, José Raposo, Ângelo Rodrigues, Jorge Corrula e Dânia Neto, entre muitos outros.

No discurso de agradecimento ao prémio, num evento digital, Carolina Carvalho acabou por dedicá-lo à protagonista da trama, Maria João Abreu, que morreu no passado dia 13 de maio, duas semanas depois de sofrer um aneurisma. “Obrigada por este prémio. Estou muito feliz, tenho de agradecer mais uma vez ao público, que são eles que ditaram isto”, começou por dizer.

“Não poderia deixar, até porque esta nomeação vem através do ‘Golpe de Sorte’, de dedicar este prémio à Maria João Abreu. Sempre foi e continuará a ser a alma do ‘Golpe de Sorte’ e quem fez com que esta série chegasse junto dos portugueses e tivesse tanta aderência por parte deles. Por isso, este prémio, obviamente, é para ela”, completou.