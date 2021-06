Instagram

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira juntaram-se aos milhares de portugueses que já partilharam nas suas redes sociais vídeos a coreografia de Vamos Com Tudo, o hino oficial de Portugal para o UEFA Euro 2020.

O tema é cantado por David Carreira e conta com a participação do cantor angolano Preto Show e das artistas brasileiras Ludmilla e Giulia Be.

Veja o vídeo: