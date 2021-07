Instagram

Fernando Daniel e Sara Vidal aguardam a chegada do primeiro filho em comum. A notícia foi revelada pelo artista através do seu novo videoclipe, do tema Raro, lançado esta sexta-feira. 16 de julho.

“O ‘Raro’ já está disponível no YouTube. É especial, não é normal. É raro. Vejam com os vossos próprios olhos!”, promoveu o artista nas redes sociais.

A caixa de comentários do post no Instagram rapidamente se encheu de mensagens a celebrar o aumento da família. “Muito feliz por vocês”, “Eu gostava de conseguir expressar a minha felicidade, mas não sei como”, “Parabéns aos papás” e “Não acredito! Parabéns meus lindos”, são apenas alguns dos comentários deixados.

Fernando Daniel e Sara Vidal estão juntos há mais de três anos e terão ficado noivos em setembro do ano passado, durante uma escapadinha romântica ao Gerês. Veja aqui!