Diana Chaves celebrou 40 anos este domingo, 11 de julho. Assim esta segunda-feira, na emissão do programa Casa Feliz, a atriz e apresentadora foi surpreendida com várias mensagens de carinho por parte da equipa.

Visivelmente comovida, Diana Chaves retribuiu o gesto e não poupou nos elogios aos colegas.

“Há um ano (…) começámos esta aventura em circunstâncias atípicas (…) de um dia para o outro. Mas há coisas que não acontecem por acaso e eu acho que, se calhar, foi uma das melhores coisas que me aconteceu profissionalmente. Eu acordo sempre feliz, é um facto, mas acordar e saber que venho para aqui trabalhar com todos vocês, eu gosto muito de vocês, e sinto-me mesmo muito bem, muito acarinhada e muito protegida, muito obrigada a todos, a começar por esta coisa mais fofa aqui”, confidenciou, abrançando-se a João Baião, visivelmente emocionado.

“Eu acho que tu és uma mulher extraordinária (…) que eu acho mais incrível é que há sempre pessoas que têm tendência a opinar sobre coisas que não conhecem, que não sabem e desvalorizar aquilo que cada pessoa é. E o que mais eu aplaudo neste processo todo, neste ano que vivemos aqui, foi o facto de muitas pessoas no início falarem (sobre a Diana), e tu, com a maior gentileza, com a maior simplicidade e a maior inteligência, conseguiste mostrar que as pessoas não são, às vezes, aquilo que aparentam”, acrescentou o apresentador, em seguida.

