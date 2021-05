A propósito do Dia dos Irmãos que se assinala esta segunda-feira, 31 de maio, Diana Chaves foi brindada com uma surpresa muito especial no programa Casa Feliz. A apresentadora foi presenteada com um vídeo da irmã mais nova, Sara.

"É muito especial ser irmã da Diana. Como vocês sabem e como veem todos os dias de manhã, ela é uma pessoa incrível, bem disposta, simpática, mas há muito mais para além de toda essa simpatia e essa pessoa querida que ela é na televisão. Como irmã eu nem sei dizer, mas é milhões de vezes mais fixe. É uma pessoa muito, muito honesta e altruísta"; começou por dizer a irmã da apresentadora.

"Eu se calhar devia estar a fazer este vídeo no Dia da Mãe. É verdade. As minhas irmãs são como mães para mim", continou, lembrando a infância marcada pela morte precoce da mãe.

"Obrigada por seres uma pessoa incrível, tão boa, tão pura, tão honesta e que me fez crescer e ser a mulher que sou hoje, a mãe dos meus filhos. Devo tudo a ti, à Petrinha e ao nosso pai, claro", completou, referindo-se também à irmã mais velha Petra.

Face às palavras da irmã, Diana Chaves não conseguiu conter as lágrimas, aproveitando para expressar o seu amor pelo pai e pelas irmãs.

Por seu turno, também João Baião não ficou indiderente ao momento, tecendo rasgados elogios à apresentadora.

Veja o momento no vídeo acima!