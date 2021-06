Foi a 13 de maio que o país recebeu a triste notícia da partida de Maria João Abreu. A atriz morreu na sequência de um aneurisma cerebral e deixou um enorme vazio nos amigos, familiares e colegas de trabalho.

João Soares, marido da artista, tem prestado inúmeras homenagens à companheira nas redes sociais e este sábado, 19 de junho, lembrou-a no programa Estamos em Casa, da SIC. Visivelmente emocionado e depois de um abraço sentido a Carla Andrino, o músico recordou a capacidade de amar e abraçar de Maria João Abreu.



"Aprendi a abraçar com a João. Foi uma das coisas que a João me ensinou a mim e a muita gente, a capacidade de amarmos e de nos darmos uns aos outros. Era uma coisa que ela fazia. Eu arriscaria dizer que como ninguém que eu conheça faça. Ela nisso era um ser que tinha uma capacidade infindável de amar, de perdoar, de estar com os outros, de tratar toda a gente por igual, fosse quem fosse. Ela passou isso para todas as pessoas com quem convivia", começou por dizer.



"Em todos os posts e comentários que fui vendo e recebendo ao longo deste tempo, que tenho estado a viver aos poucos, há duas ou três coisas que são mencionadas por quase toda a gente: o abraço da João e a sua gargalhada", acrescentou.



Em seguida, João Soares homenageou a companheira, dedicando-lhe o tema Palavras, escrito propositadamente para a atriz.

Veja o momento emotivo no vídeo acima!