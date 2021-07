O amor está no ar em Romariz. Diogo Moreira e Ana já tinham trocado um beijo durante um breve encontro a dois, mas as coisas parecem agora estar mais avançadas. No programa deste domingo, 4 de julho, em conversa com Maria, outra pretendente de quem se tornou amigo, o jovem confessou que os dois se envolveram.

“Tenho uma coisa para te dizer e vou-te pedir que guardes segredo. Ontem, quando a Ana veio ao meu quarto, aconteceu. Pedi para guardares segredo porque ainda não sinto que é hora para dizer à Filipa”, revelou.

A revelação não surpreendeu Maria que há muito tinha notado o clima de cumplicidade entre Diogo e Ana. “Qual é que era mesmo a novidade?”, questionou em tom sarcástico, antes de acrescentar: “A Filipa vai ficar arrasada, com o coração partido”.

Filipa é outra das pretendentes de Diogo Moreira que até já confessou estar apaixonada pelo agricultor.