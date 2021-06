Amy Sussman/KCA2021

Gal Gadot usou as redes sociais esta terça-feira, 29 de junho, para partilhar uma novidade especial com os fãs. A atriz que dá vida a Mulher Maravilha anunciou o nascimento da terceira filha, a pequena Danniella.

"A minha doce família. Não poderia estar mais grata, feliz e cansada. Estamos muito felizes com a chegada de Daniella à nossa família", escreveu a atriz na legenda de um enternecedor retrato de família em que surge ao lado do marido, Yaron Varsano, e das três filhas do casal.

Recorde-se que a estrela de Hollywood é casada com Yaron Varsano desde 2008.

Reprodução Instagram, DR