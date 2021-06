Instagram

Rita Ferro Rodrigues já tinha revelado que as últimas semanas têm sido difíceis para o seu marido, Rúben Vieira, devido a um problema na coluna. Agora, o assistente de realização já foi submetido à intervenção cirúrgica que necessitava e a comunicadora fez uma atualização do seu estado.

"A cirurgia do Ben (hérnia) foi hoje e correu tudo bem", começou por informar através da sua página oficial de Instagram.

“Obrigada a todas e todos pelas dezenas de mensagens de amizade. Agora é recuperar", acrescentou.

Recorde-se que os primeiros meses do ano também foram angustiantes para Rita Ferro Rodrigues por causa de um problema de saúde do seu filho, Eduardo, de dez anos, que teve de ser operado de urgência duas vezes e acabou por passar mais de um mês no hospital. Durante o internamento. LEIA AQUI!

Reprodução Instagram, DR